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В фонд музея ВОВ передали рассекреченные документы о преступлениях нацистской Германии

ФСБ рассекретила документы о преступлениях против жителей Донбасса в годы ВОВ

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ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне рассекретила документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941–1942 годах, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что документы из архива КГБ были переданы в донецкий музей Великой Отечественной войны (ВОВ) в рамках проекта «Без срока давности».

Так, в архиве находится информация о жертвах террора нацистской Германии на территории современного Донбасса. Кроме того, он содержит имена людей, которые стали пособниками фашизма и добровольно перешли на сторону врага.

Как уточнили в «Известиях», собранные в музее документы планируют использовать для признания геноцида народа ДНР нацистами и их пособниками из ОУН–УПА (организация запрещена в России) в годы ВОВ.

При этом в материале утверждается, что раскрытие и публикация исторических документов будет осуществляться регулярно для того, чтобы вернуть историческую справедливость и предотвратить повторение событий.

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