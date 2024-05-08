Врач раскрыла главную опасность гипертонии

Главная опасность артериальной гипертонии или повышенного давления в том, что человек может даже не подозревать о ее наличии. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, заболевание встречается не только у пожилых людей, но и у граждан среднего возраста, а также у подростков.

«Высокое давление далеко не всегда сопровождается характерными симптомами — головокружением или звоном в ушах. Человек может в течение долгих лет жить с высоким давлением, не подозревая об этом состоянии, которое день за днем повышает риск развития инсульта, инфаркта, проблем с почками и других нарушений», — рассказала специалист.

Она добавила, что нормальным считается давление, показатели которого не превышают 120/80. Более высокие числа на тонометре, по ее словам, — повод для обращения к врачу.

В 2024 году исследователи из Лондонского университета королевы Марии обнаружили в геноме человека более ста новых областей, влияющих на вероятность развития гипертонии. Это открытие увеличивает общее число генетических маркеров, определяющих кровяное давление, до двух тысяч. Результаты опубликованы в журнале Nature Genetics (Nat Gen).

Ранее россиянам рассказали, может ли высокое давление быть вариантом нормы.