Врач перечислил неочевидные причины неприятного запаха изо рта

Особенно часто неприятный запах изо рта наблюдается у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и предрасположенностью к кариесу. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков.

Среди проблем с ЖКТ, по его словам, часто неприятный запах изо рта вызывают гастрит и рефлюкс, при которых продукты желудочной секреции забрасываются в пищевод. Также из ротовой полости может пахнуть ацетоном. Это свидетельствует об избыточном количестве кетоновых тел в организме, добавил врач.

«Чаще всего причиной этого становится популярная ныне кетоновая диета. В норме организм получает энергию из углеводов, а при изменении рациона начинает расходовать жиры, в процессе распада которых и выделяется ацетон», — пояснил Садыков.

Гнилостный запах изо рта — один из самых опасных, предупредил специалист. Он может свидетельствовать о наличии онкологического заболевания.

До этого эксперты назвали способы избавиться от неприятного запаха изо рта.

Для решения проблемы специалисты советуют выявить и устранить ее причину, однако в моменте помочь могут разные средства, к примеру — освежающий спрей, ополаскиватель для рта, освежающие конфеты и пастилки, жвачка.

Кроме того, рекомендуется обратить внимание на свежую мяту и различную зелень — петрушку, розмарин, тархун и прочее. Если после еды пожевать пахучий листик, то запах уйдет. Также при подобной проблеме можно употреблять в пищу ягоды, а также овощи и фрукты — огурцы, болгарский перец, сельдерей, яблоки, цитрусовые.

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