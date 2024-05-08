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Бизнес-психолог рассказала, как вернуть мотивацию к развитию

Психолог Бражникова: цели помогут вернуть мотивацию к развитию

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Shutterstock

Людям, которые не могут найти мотивацию к постоянному развитию, стоит вспомнить, что их увлекало в детстве. Об этом «Пятому каналу» рассказала бизнес-психолог Ирина Бражникова.

По ее словам, главным стимулом к развитию людей является их собственная цель или мечта. В связи с этим эксперт также советует определить четкую картину желаемого будущего и понять, где бы вы хотели быть через определенный промежуток времени.

«Иногда, чтобы найти свою мечту, приходится пробраться через глубокий слой различных убеждений о том, что правильно для вас. Если вы общаетесь с интересными для вас людьми, которые увлечены каким-то собственным делом и увлекают вас, то возможно это может послужить стимулом для вашего собственного развития», — подчеркнула Бражникова.

Системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина до этого говорила, что успешная карьера или получение высшего образования сами по себе не могут сделать человека счастливым, для этого важно достичь соответствия ожиданий от жизни и их реализации.

Ранее россиянам рассказали, как без потрясений вернуться к работе после праздников.

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