В Подмосковье добровольцам отряда БАРС вручили государственные награды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня Победы вручил 11 бойцам уникального отряда БАРС (Боевой армейский резерв страны) государственные награды, сообщает пресс-служба администрации Подмосковья.

Воробьев вручал бойцам ордена Мужества, медали «За храбрость» и «За отвагу».

«Вы — люди, которые проявили себя совершенно необыкновенным, героическим образом. У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир», — отметил Воробьев.

Также губернатор добавил, что благодаря таким людям Россия добьется Победы.

«Мы — одна страна, и каждый, объединившись вокруг нашего президента, должен вносить свою лепту», — сказал Воробьев.

Среди бойцов, получивших награды, была стрелок-санитар по имени Екатерина. Во время штурма опорного пункта она оказала помощь более чем 50 раненым.

«Это была моя прямая обязанность, мой долг — спасти как можно больше бойцов нашего и не только нашего подразделения», — рассказала Екатерина.

Воробьев отметил, что для бойцов нет ничего важнее поддержки своей семьи.

«Большую роль играют семьи. Знаю, что никто так не поддерживает, не ждет, не помогает, как самые близкие», — сказал Воробьев.