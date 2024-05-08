Врач перечислила продукты для поддержания иммунитета в холодные майские выходные

Для поддержания иммунитета в холодные майские выходные стоит употреблять продукты, богатые флавоноидами и лигнанами. Такой совет в беседе с Life дала врач-эндокринолог, гинеколог Екатерина Кургускина. Данные микронутриенты, по ее словам, содержат черноплодная рябина, вишня и черная смородина.

«Основное свойство флавоноидов — это антиоксидантная активность, они обладают противовоспалительным, иммуномодулирующим и противовирусным действием, регулируют гормональный баланс организма», — рассказала Кургускина.

Она добавила, что этими соединениями также богаты щавель и луковая шелуха. Врач посоветовала использовать последнюю при варке супов, как часто делали в СССР. Помимо пользы, шелуха придаст блюду красивый оттенок, заключила специалист.

В Роспотребнадзоре до этого сообщили, что в мире может появиться новый высокопатогенный вирус гриппа. Отмечалось, что сейчас в мире сохраняется нестабильная эпидемиологическая обстановка.

Ранее врач перечислила признаки плохой работы иммунитета.