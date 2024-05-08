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В российские школы призвали вернуть возможность отчисления учеников

Учитель Шарова: школы должны иметь право на отчисление учащихся

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Depositphotos

Педагогам нужно вернуть возможность отчислить из школы ученика, который мешает образовательному процессу, считает учитель истории Марина Шарова. Ориентироваться в этом вопросе нужно на 2000-2010 годы, когда проблемы со сложными подростками решались эффективно, заявила она в пресс-центре НСН.

«Уважаемые законодатели забрали у нас единственное, что мы могли сделать — отчислить из школы», — отметила Шарова.

Педагоги могли принять решение об отчислении ребенка, если его поведение представляло угрозу для других детей, нарушало их права на качественное образование, напомнила педагог. В этом случае к работе подключалась комиссия по делам несовершеннолетних, которая помогала устроить юного дебошира в вечернюю школу.

«Особенно это было актуально для детей со сниженной учебной мотивацией, ведь не секрет, что в восьмом классе сильное расслоение общества. Мы не можем в школе решить эту проблему», — посетовала учительница.

По ее словам, отмена возможности отчисления позволила всем детям учиться до 11 класса, что стало «ловушкой» для учителей.

Напомним, юристы подчеркивают, что сегодня школа не может ограничивать право ребенка, не достигшего 15-летнего возраста, на получение образования. При этом отчисление ребенка старше 15 лет допускается при неоднократном нарушении дисциплины, в том числе при несоблюдении устава школы и правил внутреннего распорядка.

Звезда Первого канала ранее поддержал преподавателей, дважды отчисливших его сына из медвуза.

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