Стало известно, как разные поколения россиян выбирают бытовую технику

75% зумеров (граждан в возрасте от 18 до 24 лет) советуются с родственниками перед покупкой бытовой техники. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией STARWIND. В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян. Миллениалы (от 25 до 40 лет) при этом пользуются форумами, отзывами в социальных сетях и СМИ.

Выяснилось также, что 65% россиян в возрасте от 27 до 44 лет чаще доверяют отзывам в интернете. 61% опрошенных следуют советам технических экспертов.

При этом 45% миллениалов готовы потратить до 30 тыс. рублей на малую бытовую технику, зумеры же могут потратить до 25 тыс. рублей. Граждане от 45 до 60 лет еще более экономны — они тратят не больше 15 тыс. рублей.

Совместный опрос компании Mono-Stil и фабрики Strong до этого показал, что половина (50%) россиян делают покупки онлайн лежа. При этом 30% делают это на диване, еще около 20% — перед сном в кровати. В целом же почти 70% закупаются онлайн — в интернет-магазинах или на маркетплейсах.

Треть (31%) респондентов продолжает закупаться по старинке, то есть оффлайн. Тогда как 69% — при помощи смартфона или другого устройства. Те, кто предпочитает онлайн-шопинг, по большей части (64%) заказывают на маркетплейсах, а 20% — на официальных сайтах магазинов.

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