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В Роспотребнадзоре рассказали, кому не стоит есть овсянку

Роспотребнадзор: людям с непереносимостью глютена нельзя есть овсянку

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Depositphotos

Людям с целиакией (непереносимостью глютена) стоит отказаться от употребления овсянки. Об этом сообщают специалисты петербургского Роспотребнадзора, передает «Мойка78».

Помимо этого, эксперты не рекомендуют есть данную кашу тем, у кого есть почечная недостаточность. При этом для здоровых людей овсянка станет отличным вариантом для завтрака, подчеркнули они.

«Регулярное употребление овсяной каши способствует нормализации уровня сахара в крови, благотворно влияет на работу мозга и дает заряд бодрости», — отметили в ведомстве.

Диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что при правильном приготовлении овсяных хлопьев сваренная из них каша может стать для организма источником не только медленных углеводов, но также растительного белка и жиров. Специалист порекомендовала отказаться от длительной термообработки овсяных хлопьев.

По ее мнению, лучше залить их с вечера в расчете две трети теплой воды на общий объем и оставить на ночь. Приготовленная таким образом овсянка сможет надолго зарядить организм энергией, объяснила она.

Ранее были названы две каши для оздоровления кишечника.

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