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В Москве появился арт-объект «Ленты.ру»

«Лента.ру» разместила гигантские магниты в Холодильном переулке

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Rambler&Co

В Холодильном переулке в Москве появились гигантские магниты «Ленты.ру», похожие на те, которые обычно вешают на холодильник, сообщает пресс-служба Rambler&Co.

Площадь магнитов с абстрактными иллюстрациями составила более 2 квадратных метров.

Рисунки на магнитах создали дизайнеры «Ленты.ру» с применением нейросетей.

Согласно задумке авторов, черно-белые линии на магнитах олицетворяют информационный шум, окружающий москвичей.

Гигантские магниты «Ленты.ру» пробудут в Холодильном переулке практически до конца лета.

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