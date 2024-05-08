В Москве появился арт-объект «Ленты.ру»

В Холодильном переулке в Москве появились гигантские магниты «Ленты.ру», похожие на те, которые обычно вешают на холодильник, сообщает пресс-служба Rambler&Co.

Площадь магнитов с абстрактными иллюстрациями составила более 2 квадратных метров.

Рисунки на магнитах создали дизайнеры «Ленты.ру» с применением нейросетей.

Согласно задумке авторов, черно-белые линии на магнитах олицетворяют информационный шум, окружающий москвичей.

Гигантские магниты «Ленты.ру» пробудут в Холодильном переулке практически до конца лета.