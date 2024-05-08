Родителям объяснили, как приучить ребенка спать в отдельной комнате

Чтобы приучить ребенка спать в своей комнате, важно сделать место отдыха комфортным и безопасным, а также соблюдать ежедневные приятные ритуалы. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-педиатр высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«Главное условие — ребенок должен чувствовать себя уютно и в безопасности. Добиться этого можно, создав расслабляющую атмосферу: дизайн в мягких тонах, шторы на окнах, пушистое покрывало на кровати», — сказала Морозова.

Перед сном специалист советует поиграть с ребенком в спокойные игры, почитать книгу, переодеться в мягкую пижаму. Можно выбрать любой ритуал, который будет успокаивать.

Кроме того, по ее словам, важно соблюдать режим сна. Ребенка необходимо укладывать спать в одно и то же время.

Психолог семейного центра «Сириус» Наталья Васильева до этого объяснила, как понять, что детям не хватает общения с близкими. По ее словам, об этом свидетельствует закрытость ребенка, отстранение от разговоров и игнорирование совместного досуга с родителями.

Руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович, в свою очередь, отметила, что на дефицит в общении также указывают изменения в поведении — ребенок может становиться вспыльчивым, ссориться и плохо себя вести. В этом случае он также может говорить фразы «Я вам не нужен», «Меня никто не понимает», потому что чувствует себя одиноким.

Ранее психиатры предупредили о росте количества детей с психическими отклонениями.