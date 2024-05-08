В Москве годовалого ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками матери

В Москве годовалого ребенка забрали в больницу после того, как он употребил запрещенное вещество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в Ташкентском переулке. Годовалая девочка отравилась гашишем, который ее мать после употребления оставила на подоконнике. Ребенку стало плохо и родительница вызвала скорую. В больнице женщина призналась, что у нее есть проблемы с наркотиками.

Случаем заинтересовались правоохранительные органы.

До этого девочка из Свердловской области попала в больницу после того, как употребила метилендиоксипировалерон, принадлежавший сожителю его матери. Мужчина был неоднократно судим за распространение запрещенных веществ. На мать дошкольницы составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Петербурге четырехлетнего мальчика госпитализировали с отравлением наркотическим препаратом после визита к отцу.