В России оценили идею создать систему распределения просроченных продуктов

Инициатива создать в России систему распределения продуктов с истекающим сроком годности, с которой накануне выступил Российский экологический оператор (РЭО), может сделать значительный вклад в поддержку «людей, которые живут за чертой бедности». Об этом Pravda.Ru рассказал сопредседатель ОСОО «Союз потребителей Российской Федерации» Владимир Слепак.

Он напомнил, что в других странах такая практика уже отработана.

«Когда истекает срок годности продуктов, они выставляются в специальном помещении, приглашаются социально незащищенные группы населения — пенсионеры, многодетные семьи, делаются существенные скидки. Не формализованные, а существенные. При этом сроки — за неделю. Не за день», — отметил эксперт.

По мнению Слепака, такие вопросы можно закрепить на законодательном уровне, чтобы их исполнение контролировали не благотворительные организации, а государство.

В июне 2023 года фракция ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагалось разрешить российским магазинам раздавать продукты с истекающим сроком годности всем желающим. В проекте закона предлагалось отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в случае, если их отдают бесплатно людям.

Ранее врач рассказала, безопасно ли есть продукт, срезав с него плесень.