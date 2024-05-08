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Диетолог рассказала, какой картофель наиболее полезен для пожилых людей

Врач Королева: молодой картофель наиболее полезен для пожилых людей

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Pexels

Самым полезным для пожилых людей считается молодой картофель, в котором содержится большое количество витамина C и минеральных веществ. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она уточнила, что в нем также много калия, который полезен для сердечно-сосудистой системы пожилых.

«Молодой картофель можно употреблять даже пожилым людям с сахарным диабетом. Не злоупотреблять, а просто употреблять. В нем меньше крахмала, поэтому уровень глюкозы в крови не так сильно повышается в отличие от старого картофеля», — уточнила Королева.

Врач рекомендует варить картофель в кожуре, потому что в ней присутствует большее количество минеральных веществ и растительной клетчатки. Последняя оказывает положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт и флору кишечника, заключила эксперт.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова до этого говорила, что вареный картофель помогает контролировать кровяное давление при гипертонии.

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