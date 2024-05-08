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Россияне ответили, слушают ли они радио

«КП»: 80% россиян регулярно слушают радио

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Depositphotos

Большинство (80%) россиян продолжают регулярно слушать радио, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,8 тыс. человек.

47% из них уточнили, что слушают радио в машине, еще 22% — дома. Последние отметили, приемник может работать у них фоном на протяжении целого дня.

«Наконец-то радио стало выполнять основную функцию — просветительскую. Люблю его слушать, очень познавательно», — сказала участница опроса.

8% опрошенных отметили, что любят включить радио на даче, 3% опрошенных выбрали вариант «другое». Они ответили, что слушают радио в метро, во время прогулки и на работе. Некоторые из них добавили, что включают радио при любой удобной возможности.

«Я люблю радио. Слушаю везде: на даче, в машине, дома на кухне. Особенно люблю музыку в стиле ретро, наверно, в силу возраста», — отметила респондентка.

Оставшиеся 20% сообщили, что вообще не слушают радио.

Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что еженедельно радио в России слушают свыше 50 млн человек. По его словам, радиоэфир по-прежнему служит важным средством массовых коммуникаций.

Ранее стало известно, что россияне слушают по радио.

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