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Россиянам напомнили о запрете пала травы

Мособлпожспас напомнил жителям РФ о запрете пала травы

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили о запрете пала травы. Сообщение цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Специалисты предупреждают, что поджоги сухостоя несут угрозу для лесов, жилых построек, а также насекомых, животных и людей.

«Работники противопожарно-спасательной службы объясняют гражданам, что пожар легче предупредить, чем потушить, поэтому людям необходимо тщательно соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы избежать страшных последствий огненной стихии», — отметил замначальника «Мособлпожспаса» Евгений Патуев.

Спасатели также напоминают, что гражданам не стоит разводить костры в запрещенных местах, бросать на землю непотушенные окурки, а также оставлять на видных местах спички и зажигалки, если рядом находятся дети.

Согласно статистке, озвученной МЧС России, в 2023 году лидерами по площади пала травы стали Ставропольский край, Запорожье, Тамбовская и Рязанская области, а также Республика Мордовия.

Специалисты также отмечают, что за прошлый год в России было зафиксировано восемь тысяч возгораний, вызванных палом травы.

Биолог-охотовед Александр Кормилицын до этого предупреждал, что поджигание прошлогодней травы весной может нанести вред диким животным, потому что для них она является местом укрытия.

Ранее спасатели потушили 10 гектаров горящей травы в Приморье.

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