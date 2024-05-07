Врач рассказала, чем опасно употребление зверобоя

Употребление зверобоя может оказать негативное воздействие на организм, потому что он может усиливать действие лекарств. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Очень многие регулярно принимают зверобой. С одной стороны, это вроде бы хорошая трава, успокаивает. Но если ее заваривать в большом количестве, она может изменить функцию печени, так же как и грейпфрут», — добавила эксперт.

Кроме того, лекарственная трава может представлять опасность, если ее собирали в местах с плохой экологией, предупредила врач. В частности, такие растения могут накапливать соли тяжелых металлов, радиацию. Негативный эффект на здоровье может оказать решение смешать лекарственные травы.

«Когда человек берет траву от какой-то проблемы и смешивает ее с другой со схожим действием, но на упаковке об этом нет информации, то этот эффект может усилиться и будет передозировка. Печень все это, естественно, пытается как-то скомпенсировать и вывести. В итоге орган работает с перегрузкой и начинаются проблемы», — заключила Соломатина.

Эксперты до этого говорили, что зверобой применяется как в медицине, так и в косметологии. Его используют, в частности, для лечения угрей и акне, а также отбеливания кожи при веснушках и пигментации, уточняли они.

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