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Россиянам рассказали, как найти данные о подвигах родственников-участников ВОВ

Историк Стась: данные о подвигах участников ВОВ можно найти в госархивах

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Артем Кулекин/РИА Новости

Россиянам, которые хотят узнать о подвигах родственников-участников Великой Отечественной войны, стоит для начала расспросить своих близких, изучить фотографии, документы и вещи, оставшиеся от предков. Об этом «Пятому каналу» рассказал генеалог, историк, президент генеалогической компании «Археограф» Андрей Стась.

По его словам, после этого можно обратиться в государственные архивы и социальные порталы. Эксперт уточнил, что полезными помощниками могут оказаться обобщенный банк данных «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) и проект «Память народа», где можно найти информацию об участниках войны, «Всероссийское генеалогическое древо» с данными о предках, сайт «Памяти героев Великой Войны 1914-1918», который посвящен информации о событиях и участниках Первой Мировой войны. Кроме того, существует проект «Яд Вашем», посвященный сохранению информации о жертвах Холокоста, а также Государственная публичная историческая библиотека России.

Стась добавил, что узнать дату рождения предков можно через органы ЗАГС, если подать заявку через «Госуслуги». Там же можно узнать информацию о рождении родственников и их браках.

Пресс-служба «Рувики» до этого сообщила, что ко Дню Победы интернет-энциклопедия запустит акцию «Ваши герои – наша история!», в рамках которой любой россиянин сможет рассказать о своем родственнике-ветеране Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают важными уроки Великой Отечественной войны для молодежи.

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