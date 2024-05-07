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Совет блогеров поддержал блокировку интернет-ресурсов до решения суда

Основатель Совета блогеров Рытвина: некоторые ресурсы нужно блокировать до суда

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Shutterstock

В России нужно изменить подход к интернет-ресурсам, которые содержат порочащую честь и достоинство граждан информацию. Пока идет рассмотрение дела в суде – иногда это может длиться несколько лет – соответствующий ресурс должен быть заблокирован, заявила основатель Совета блогеров Валерия Рытвина в эфире Общественной Службы Новостей.

Блокировать интернет-страницы СМИ и другие ресурсы с порочащей честь информацией предлагали в Госдуме. Рытвина отметила, что Совет блогеров выступает за поправку в 140 статью ГПК, содержащую обеспечительные меры на время суда. В качестве примера она привела арест квартиры на время, пока за нее идет судебный спор. Аналогичные действия предлагается делать с интернет-ресурсами, на которых есть откровенные оскорбления, обвинения человека, пояснила специалист.

«Пока ты судишься – год-два, все это время информация, порочащая честь человека находится в сети», – констатировала Рытвина.

Если такая инициатива будет реализована, то СМИ она практически не затронет, заверила эксперт. По ее словам, в первую очередь это касается соцсетей и анонимных Telegram-каналов.

Напомним, в России с 2018 года действует закон, который позволяет блокировать сайты за отказ удалять порочащую честь информацию. По нему если интернет-ресурс после требования суда отказывается удалять сведения, порочащие честь, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к нему. Затем в течение суток Роскомнадзор получает постановление и блокирует ресурс.

Ранее стало известно, как нейросеть поможет Роскомнадзору блокировать сайты.

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