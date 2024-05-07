В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется тепло

В ближайшие дни в Москве сохранится холодная и ненастная погода. Теплеть начнет лишь к выходным – в субботу температура воздуха постепенно повысится, вероятность заморозков снизится. При этом все еще будет холоднее, чем должно быть в мае, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В прошедшую ночь в Московском регионе выпало достаточно большое количество осадков, особенно отличился Серпухов – там зафиксировали четверть месячной нормы за день.

Сегодня осадки продолжатся, причем будет идти не только дождь, но и мокрый снег, отметил Вильфанд. Температура воздуха при этом останется на низком уровне – на 8-10 градусов ниже многолетних значений. Так, ночью в столице опустится до -1...-3°С, в области – до -4...-5°С, днем в Москве ожидается до +5°С, в области – +3...+6°С.

«Это очень низкая температура», — подчеркнул синоптик.

Однако к выходным холода начнут отступать, 11 мая заморозки не ожидаются. В субботу и воскресенье в столице потеплеет до +9...+14°С, пройдет небольшой дождь. Несмотря на повышение температуры, она по-прежнему будет ниже нормы, но только на 4-5 градусов.

Напомним, сегодня под утро в Москве и области выпал майский снег. На улице было порядка +2°С, днем ожидается незначительное повышение температуры с порывами ветра до 14 м/с.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья пообещали вторую волну заморозков и мокрый снег.