Россияне рассказали, что помогает им обрести личное счастье

Большинство россиян (61%) считают, что семья наиболее важна для ощущения счастья и самореализации. Такие данные следуют из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, что помогает россиянам чувствовать себя счастливыми.

Вторым по значимости фактором для ощущения счастья стала карьера (24% голосов), хобби – 5%, спорт – 2%, а 8% респондентов не смогли выбрать конкретную сферу.

Более половины респондентов (51%) заявили, что они реализовались в жизни, 42% отметили, что не чувствуют себя «на своем месте», а 7% в данный момент сильно меняют свою жизнь.

Также участники опроса рассказали, что, по их мнению, изменится в жизни в ближайшие 5 лет. Чуть более трети респондентов (38%) заявили, что не загадывают далеко, 26% рассчитывают остаться на том же месте, 19% рассчитывают на незначительные перемены, а 17% ждут кардинальных перемен в жизни.

Для 31% опрошенных важно чувствовать, что они любимы и нужны кому-то, 29% назвали ощущение комфорта и безопасности важными факторами для счастья, для 24% важна реализация всех амбиций, а 16% выбрали помощь обществу.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 апреля по 3 мая. Всего в опросе приняли участие 16 539 интернет-пользователей.