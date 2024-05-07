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Диетолог назвала самый эффективный метод детокса

Диетолог Лазуренко: употребление воды поможет избавиться от лишнего веса

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Регулярное употребление чистой негазированной воды является самым эффективным методом для детокса и избавления от лишнего веса. Об этом рассказала врач-диетолог и терапевт в клинике Доктора Ковалькова Наталья Лазуренко, передает Pravda.Ru.

По ее словам, вода позволит улучшить метаболизм, а также избавиться от токсинов и метаболитов. При этом без правильного питьевого режима сбросить лишний вес даже при правильном питании не получится, уточнила врач.

«В процессе снижения веса мы не только сжигаем жировые запасы, но и избавляемся от лишней жидкости, что невозможно без адекватного употребления воды», — пояснила Лазуренко.

Нутрициолог и эксперт по правильному питанию Марина Мельникова до этого говорила, что очищение организма с помощью детокса после застолья помогает улучшить пищеварение и повысить уровень энергии. По ее словам, детокс-программы часто предполагают отказ от обработанных продуктов, таких как сахар и белый хлеб, которые могут вызывать несварение желудка и усталость. Употребление свежих фруктов и овощей вместо них может помочь восстановить баланс в пищеварительной системе, добавила эксперт.

Ранее врачи рассказали о страшных последствиях детокса печени.

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