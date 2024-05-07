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Профессор оценил, почему на Солнце повысилась активность

Астрофизик Попов: активность на Солнце повышается каждые 11 лет

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Depositphotos

Вспышки на Солнце в последнее время стали фиксироваться чаще, потому что данное явление носит периодический характер и повторяется каждые 11 лет. Об этом сообщил астрофизик, профессор РАН Сергей Попов, передает проект «Сноб».

«Мы сейчас приближаемся к очередному максимуму активности, который будет в середине следующего года. Поэтому в ближайшие год-полтора вспышек будет немного больше. Они бывают и в минимуме активности, но ближе к максимуму их больше, поэтому неудивительно. То же самое происходило 11 лет назад, и 22, и 33», — уточнил эксперт.

При этом, по его словам, данные явления не оказывают влияния на здоровье людей и другой живой мир, однако, могут отражаться на работе технических устройств, в том числе, спутников.

Директор Института солнечно-земной физики СО РАН по научным исследованиям, кандидат физико-математических наук Роман Васильев до этого говорил, что пока нет серьезной угрозы от солнечных вспышек, так как до сих пор не наблюдалось настолько мощных вспышек, которые могли бы серьезно повлиять на Землю. По его словам, они влияют преимущественно на верхние слои атмосферы, нагревая их.

Ранее ученый оценил последствия от мощных вспышек на Солнце.

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