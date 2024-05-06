В кафе Омска мужчина нокаутировал женщину, которая дотронулась до его ребенка

Поход в точку общепита закончился для жителей Омска проверкой полиции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Челюскинцев. По словам очевидцев, женщина зашла в кафе с детьми и заказала еду. После этого посетительница достала из сумки бутылку водки. Дети просили женщину не употреблять алкоголь, но она проигнорировала их слова.

Затем, как сообщили гости заведения, мать стала подходить к людям и приставать с разными вопросами. Около одного из столов она заметила маленького мальчика и хотела схватить за шею, но отец ударил женщину.

Приехавшие на место медики оказали женщине помощь, младших членов семьи пострадавшей забрал их отец. На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.

До этого в Ленобласти несколько мужчин пристали к супругам и начали оскорблять женщину. В результате между ними и мужем петербурженки завязалась драка, которая закончилась выстрелами. Два человека получили огнестрельные ранения.

Ранее в Приморье четверо избили подростка, перепутав его с другим человеком.