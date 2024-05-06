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Россиянам рассказали, как сберечь зрение при работе с гаджетами

Врач Павлова: специальные упражнения сберегут зрение при работе с гаджетами

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Доцент кафедры офтальмологии НИИ педиатрического факультета Российского Государственного Медицинского Университета, врач-офтальмолог Татьяна Павлова в эфире «Радио 1» рассказала, как сберечь зрение, используя гаджеты. По ее словам, при работе на близком расстоянии напрягается аккомодационная мышца, с помощью которой удерживается фокус.

«Нужно чаще дробить нагрузку на близком расстоянии. Есть методика, когда мы смотрим на близкое расстояние, а потом переводим взгляд вдаль. Для этого можно, например, нарисовать на окне точку, смотреть на нее две секунды, а потом перевести взгляд далеко. Выполнять это упражнение в течение 10 минут», — посоветовала врач.

Также она предложила правило 20 на 20: нагрузка на близком расстоянии в течение 20 минут, затем 20-секундная пауза с переводом взгляда вдаль, на расстояние не ближе 20 метров.

В 2024 году ученые из Медицинского центра при университете Дьюка (США) обнаружили, что манипулирование специфическими белками шаперонами может поспособствовать снижению выработки других белков, участвующих в процессах возрастной дегенерации глаз и других органов. Результаты исследования опубликованы в журнале Chemical Neuroscience (ChNeurosci).

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