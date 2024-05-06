Врачи рассказали, как правильно готовиться к пикнику

Врачи Химкинской областной больницы рассказали «Радио 1», как подготовиться к майскому пикнику, чтобы воспоминания о нем были только приятными. В первую очередь, специалисты советуют сделать домашние заготовки. Фрукты, овощи и зелень следует заранее помыть, а все, что должно быть нарезано — нарезать.

«Если планируется салат — сделайте его дома, но посолите и заправьте перед употреблением. Салаты должны быть простыми, без скоропортящихся ингредиентов, заправка тоже простая, например, растительное масло. Если планируется что-то готовить на огне, везите сырые и готовые продукты отдельно друг от друга», — рекомендуют врачи.

Также медики напоминают, что перед тем, как накрыть на стол, руки нужно обязательно помыть или протереть влажными салфетками.

Эндокринолог-диетолог Мария Скибицкая до этого рассказала, как не набрать вес во время майских праздников.

Она посоветовала не перегружать праздничный стол жирной, острой, мясной пищей, поскольку злоупотребление ею может привести к негативным последствиям — ухудшению самочувствия и нарушению в работе пищеварительной системы.

По ее словам, меню стоит разбавить зеленью, салатами, овощами, фруктами. Лучший гарнир для белковой пищи (мясо, рыба, птица) — это клетчатка. Овощи и зелень способствуют лучшему усвоению питательных веществ и улучшают процессы пищеварения, подчеркнула врач.

Ранее любителям пикников дали советы по выбору мангала.