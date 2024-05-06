Названы профессии, которые ИИ заменит в течение пяти лет

Некоторые профессии могут полностью исчезнуть с рынка труда уже через пять лет – их заменит искусственный интеллект, заявил эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор первого в России каталога нейросетей FABULA AI Родион Кадыров. Среди таких специальностей он в беседе с НСН назвал рабочих на заводах, доставщиков и юридических консультантов.

Нейросеть автоматизирует все, что можно описать с помощью алгоритма, по которому потом легко воспроизводить рабочий процесс, объяснил эксперт. Крупные компании уже сейчас реализуют такие технологии, подчеркнул он.

«Но, если говорить о рутинных задачах даже повышенной сложности – например, консультация по юридическим вопросам, ИИ вполне способен выполнять такую работу», – добавил Кадыров.

Однако внедрение ИИ не спровоцирует массовую безработицу, так как изменения затронут именно автоматизированные виды деятельности, необходимые для предприятий, считает специалист.

«Автоматизация работы на заводах, сортировочных центрах, службах доставки – тут да, и вполне в обозримые сроки: пять-десять лет», – пояснил Кадыров.

Напомним, в Госдуме ранее заявили, что из-за внедрения искусственного интеллекта может исчезнуть целый ряд профессий. В их числе – специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры.

Ученые ранее разработали ИИ, предсказывающий результаты лечения до его начала.