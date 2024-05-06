Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диетологи рассказали, что будет с организмом при полном отказе от супов

Диетолог Журавлева: суп – это совершенно бесполезное блюдо

close
100%
Shutterstock

Для здоровья организма ему требуются цельные продукты и достаточное количество потребляемой воды. Если при соблюдении этих условий полностью отказаться от супов, никакого вреда не будет, уверена диетолог Полина Журавлева. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала супы абсолютно бесполезным блюдом.

«Если вы перестанете есть суп, ничего с вами не будет. А порой даже наоборот станет лучше, – заявила специалист. – Не все супы обладают такими полезными качествами, о которых вы с детства наслышаны. Часто суп – совершенно бесполезное блюдо».

Бесполезным или даже вредным суп может стать, если бульон получился жирным, а овощи – переваренными, объяснила диетолог.

Для здоровья важно получать достаточное количество белка, углеводов, жиров и клетчатки, поэтому нужно включить в рацион овощи, фрукты, мясо, а также пить побольше воды, подчеркнула диетолог. По ее словам, сочетать это вместе в качестве супов или употреблять отдельно – не имеет значения, потому что процесс усвоения от этого не зависит.

«Суп – просто состояние еды, как вода – кристаллическая, газообразная или жидкая», – отметила Журавлева.

Польза супов в России, по мнению диетолога, сильно преувеличена. Самой полезной жидкостью для организма человека она назвала чистую воду.

Напомним, врачи также считают, что пожилым людям вредно есть наваристые бульоны, так как они могут спровоцировать повышение холестерина, накопление атеросклеротических бляшек, повысить риск развития инсульта и инфаркта.

Ранее доктора объяснили, какие супы могут навредить желудку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами