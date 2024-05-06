Диетологи рассказали, что будет с организмом при полном отказе от супов

Для здоровья организма ему требуются цельные продукты и достаточное количество потребляемой воды. Если при соблюдении этих условий полностью отказаться от супов, никакого вреда не будет, уверена диетолог Полина Журавлева. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала супы абсолютно бесполезным блюдом.

«Если вы перестанете есть суп, ничего с вами не будет. А порой даже наоборот станет лучше, – заявила специалист. – Не все супы обладают такими полезными качествами, о которых вы с детства наслышаны. Часто суп – совершенно бесполезное блюдо».

Бесполезным или даже вредным суп может стать, если бульон получился жирным, а овощи – переваренными, объяснила диетолог.

Для здоровья важно получать достаточное количество белка, углеводов, жиров и клетчатки, поэтому нужно включить в рацион овощи, фрукты, мясо, а также пить побольше воды, подчеркнула диетолог. По ее словам, сочетать это вместе в качестве супов или употреблять отдельно – не имеет значения, потому что процесс усвоения от этого не зависит.

«Суп – просто состояние еды, как вода – кристаллическая, газообразная или жидкая», – отметила Журавлева.

Польза супов в России, по мнению диетолога, сильно преувеличена. Самой полезной жидкостью для организма человека она назвала чистую воду.

Напомним, врачи также считают, что пожилым людям вредно есть наваристые бульоны, так как они могут спровоцировать повышение холестерина, накопление атеросклеротических бляшек, повысить риск развития инсульта и инфаркта.

Ранее доктора объяснили, какие супы могут навредить желудку.