Жителям Москвы и Подмосковья пообещали вторую волну заморозков и мокрый снег

В Москву и Московскую область к новым длинным выходным придет вторая за май волна похолодания. Ее пик придется на последний рабочий день и на 9 мая. Погода останется ненастной на все выходные, будут идти дожди, а на севере – мокрый снег, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Понижение температуры станет заметно завтра, 7 мая. На юге региона в этот день начнутся дожди, на севере – мокрый снег. 8 мая похолодание продолжится, днем будет не выше +5 градусов с северным и с северо-восточным ветром, отметил метеоролог.

В ночь на 9 мая температура воздуха опустится до 1-3 градусов ниже нуля, днем также останется на отметке +5 градусов, при этом будет пасмурно.

Улучшаться погода начнет только с 10 мая, к субботе и воскресенью потеплеет до 10-12 градусов выше нуля.

Помимо Московского региона, похолодание ожидается также в Санкт-Петербурге: 9 мая температура воздуха там составит 3-4 градуса выше нуля, возможен небольшой снег.

Синоптики ранее рассказали, в каких регионах России на этой неделе выпадет снег.