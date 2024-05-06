Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, что делать в случае потери документов на отдыхе

Юрист Иванов: в случае потери документов на отдыхе необходимо связаться с МВД

close
100%
Depositphotos

В случае потери документов во время отдыха необходимо оперативно обратиться в правоохранительные органы. Такой совет в интервью РИАМО дал юрисконсульт центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки Андрей Иванов. После написания заявления в отделении полиции выдадут талон-уведомление с датой и временем обращения, пояснил эксперт.

«Он поможет подтвердить незаконность действий мошенников, если они попытаются совершить финансовую махинацию по чужим документам. С этим талоном следует обратиться в отдел по вопросам миграции. По выданному временному удостоверению личности можно приобрести билет домой, если вы потеряли документы во время отдыха», — рассказал юрист.

Он посоветовал во время отпуска не оставлять документы в дорожной сумке или чемодане, а всегда носить с собой.

В 2024 году для российских туристов открыто более 100 стран, в 40 из них летают прямые рейсы из России. В большинстве случаев россиянам даже не требуется виза, либо ее можно получить по прилете в аэропорту. Куда можно отправиться в летний отпуск в 2024 году и сколько будет стоить такой отдых, выяснила «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что россияне стали больше, чем раньше, ждать путешествий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами