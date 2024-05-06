Россиянам объяснили, что делать в случае потери документов на отдыхе

В случае потери документов во время отдыха необходимо оперативно обратиться в правоохранительные органы. Такой совет в интервью РИАМО дал юрисконсульт центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки Андрей Иванов. После написания заявления в отделении полиции выдадут талон-уведомление с датой и временем обращения, пояснил эксперт.

«Он поможет подтвердить незаконность действий мошенников, если они попытаются совершить финансовую махинацию по чужим документам. С этим талоном следует обратиться в отдел по вопросам миграции. По выданному временному удостоверению личности можно приобрести билет домой, если вы потеряли документы во время отдыха», — рассказал юрист.

Он посоветовал во время отпуска не оставлять документы в дорожной сумке или чемодане, а всегда носить с собой.

В 2024 году для российских туристов открыто более 100 стран, в 40 из них летают прямые рейсы из России. В большинстве случаев россиянам даже не требуется виза, либо ее можно получить по прилете в аэропорту. Куда можно отправиться в летний отпуск в 2024 году и сколько будет стоить такой отдых, выяснила «Газета.Ru».

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