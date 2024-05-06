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Врач перечислила частые причины появления боли в ногах у пожилых

Врач Романенко: диабет может вызвать боли в ногах у пожилых

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Дегенеративные изменения в хрящевых и костных структурах, а также нарушение обмена веществ и отложение солей мочевой кислоты могут провоцировать боли в ногах у пожилых людей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«У людей старше 60 лет часто развивается такая проблема, как остеопороз, остеопения. Кости становятся более мягкими, передавливаются нервные волокна, окончания. Это также провоцирует болевые ощущения в ногах», — отметила эксперт.

По ее словам, болевые ощущения в нижних конечностях также могут быть вызваны проблемами с позвоночником, в том числе грыжей, и сахарным диабетом. При диабете люди могут также ощущать бегание мурашек, онемение, выраженные болевые ощущения во время ночного сна, уточнила Романенко. Аналогичная проблема также может появляться из-за нехватки витаминов и микроэлементов.

«Дефицит витаминов группы B, железа (анемия), кальция — все это может провоцировать боли в ногах у пожилых людей», — заключила врач.

Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Стольная до этого рассказала «Газете.Ru», что боль в ногах, особенно в ночное время, или проблемы с памятью и вниманием могут указывать на атеросклероз.

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