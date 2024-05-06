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Диетолог рассказала, как сделать овсяные хлопья самым полезным продуктом питания

Диетолог Королева: овсянку можно сделать полезней с пробиотиком нормофлорина

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При правильном приготовлении овсяных хлопьев сваренная из них каша может стать для организма источником не только медленных углеводов, но также растительного белка и жиров. Сделать ее по-настоящему насыщенным витаминами блюдом можно с помощью ампулы пробиотика нормофлорина, рассказала диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

Специалист порекомендовала отказаться от длительной термообработки овсяных хлопьев. По ее мнению, лучше залить их с вечера в расчете две трети теплой воды на общий объем и оставить на ночь.

«Также советую вылить туда ампулку пробиотика нормофлорина, который содержит в себе 14 видов полезных для кишечника бактерий. Они сотворят с вашей овсянкой чудо, превратив ее в прекрасный пробиотический продукт, богатый витаминами группы В», — рассказала Королева.

Приготовленная таким образом овсянка будет насыщена белками, жирами и полезными медленными углеводами, за счет чего может надолго зарядить организм энергией, объяснила она.

С утра в замоченные хлопья можно добавить не только кипяток, но и топленое молоко и масло гхи, добавила диетолог. По ее словам, такое масло является жировым продуктом без лактозы и казеина, что очень полезно.

Кроме того, сделать овсянку лучше могут кедровые и грецкие орехи, но важно их не жарить, уверена специалист. Лучше их тоже замочить с вечера, так как жарка орехов уничтожает почти все их полезные свойства, заключила она.

Напомним, врачи считают, что во время простуды лучше отказаться от овсяной каши, так как она может ухудшить течение болезни, особенно при насморке и влажном кашле.

Ранее диетолог назвала простой способ улучшить здоровье мужчинам среднего возраста.

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