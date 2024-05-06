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Россиянин держит в запертой квартире 20 породистых котов

Shot: в Москве мужчина держит в запертой квартире 20 кошек

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Жители одной из московских многоэтажек пожаловались на соседа, который держит в квартире более 20 породистых кошек, животным нужна медицинская помощь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам жителей дома по Алтуфьевскому шоссе, их сосед держит взаперти больных животных. Кошки породы бобтейл достались москвичу в наследство от матери, мужчина появляется в доме раз в несколько дней и не хочет найти котам новый дом.

Соседи жалуются на невыносимый запах в подъезде, по словам местных жителей, россиянин ведет себя неадекватно, утверждает, что общается с «кошачьим богом» и не намерен отдавать питомцев, часть бобтейлов уже больны, животным требуется помощь ветеринаров.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина держит свинью в квартире и гуляет с ней по территории ЖК. Соседка владельца свиньи, которую раздражает постоянный запах из его квартиры, уже планирует обращаться в суд. Сам заводчик грозящее ему судебное разбирательство пока не комментировал.

Ранее истощенных кошек спасли из захламленной квартиры жительницы Петербурга.

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