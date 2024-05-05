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Сергей Кириенко и Леонид Пасечник проверили ремонт во Дворце культуры в Свердловске

Сергей Кириенко оценил ремонт во Дворце культуры в Свердловске

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Телеграм-канал «Леонид Пасечник»

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Дворец культуры и школу №6 в Свердловске, сообщается в Telegram-канале Леонида Пасечника.

Кириенко оценил выполненный во Дворце культуры ремонт, а также ознакомился с тем, как в новом молодежном центре организован досуг для молодежи. Также Кириенко осмотрел обновленную библиотеку, в которую привезли новые книги благодаря президентскому фонду культурных инициатив.

В школе №6 Сергею Кириенко показали обновленный спортзал, класс информатики с современными компьютерами.

По словам Пасечника, многие кабинеты в школе еще требуют ремонта.

«Нужно сделать ремонт пищеблока. Также планируем оборудовать большую спортплощадку на заднем дворе», — отметил Пасечник.

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