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В Мордовии подросток-зацепер упал с крыши электрички

В Мордовии 16-летнего юношу ударило током на крыше поезда

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Depositphotos

В Мордовии подросток-зацепер получил удар током на железной дороге, юноша упал с крыши электропоезда. Об этом сообщает Центральное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Саранск-Рузаевка, на железнодорожном полотне был найден 16-летний подросток, спасти юношу не удалось.

Как установили следователи, молодой человек ехал на крыше электропоезда, получил удар током и упал на землю. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае подростка, забравшегося на вагон грузового поезда, ударило током. 13-летний пострадавший получил удар электрической дугой от контактной электросети, взобравшись на крышу грузового вагона. На это мальчик решился после спора с друзьями. В тяжелом состоянии школьник был доставлен в больницу, врачи поместили его в реанимацию.

Ранее российский дошкольник получил электротравму, прислонившись к уличной инсталляции.

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