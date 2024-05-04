Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как прошел первый этап благоустройства Советской площади в Дмитровском городском округе. Глава региона пообщался с местными жителями и узнал, довольны ли они произошедшими переменами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Первый этап благоустройства Советской площади в Дмитрове начался в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время заменили асфальт, установили нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Андрей Воробьев отметил, что здесь также обустроили пешеходные и велодорожки, создали места для спокойного отдыха, выполнили озеленение и завершили реконструкцию фонтана.

«Я думаю, что летом здесь будет аншлаг. В следующем году приступим ко второму этапу. И местную достопримечательность, вал, тоже облагородим — это наше культурное наследие», — добавил глава Подмосковья.

По словам местной жительницы Ольги Гороховой, Советская площадь — это место притяжения.

«Она кардинально поменялась, очень нравится здесь гулять, вечером особенно красиво. Появилось много удобных тротуаров — мне, как маме, это важно, с коляской очень удобно. Очень ждем дальнейшего благоустройства, город ведь расширяется, растет», — поделилась жительница Дмитрова.

Также в этом году власти Подмосковья приведут в порядок Сквер генерала Кузнецова в Яхроме и начнут работы в Некрасовском сквере.

Ранее в Дмитровском округе открыли пилотный участок веломаршрута «Москва-Санкт-Петербург», протяженностью 56 км (Яхрома-Дубна) с прокатом, велосервисом, кафе, скамейками, навесами и навигацией, а также скейт-площадку в парке имени Лямина.