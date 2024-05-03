Андрей Воробьев проверил работу отремонтированного медколледжа в Дмитрове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу филиала медицинского колледжа в Дмитрове, который капитально отремонтировали в конце прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Подмосковья провел встречу со студентами и педагогами, осмотрел обновленный хирургический кабинет, а также кабинеты сестринского дела и профессионального ухода.

Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье модернизируют колледжи, приводят их к современному стандарту, но за содержание отвечают педагоги.

Он поблагодарил сотрудников образовательного учреждения за работу.

Глава региона подчеркнул, что в Московской области хорошие медколледжи.

«В этом филиале учится больше 400 человек. Полученных здесь знаний достаточно, чтобы быть востребованным в той или иной клинике. Вы здесь реально получаете навыки, качественное образование», — обратился к студентам губернатор.

Учащиеся рассказали главе региона, что автобус на маршруте №2 от вокзала до колледжа ходит редко, поэтому студентам и преподавателям сложно добираться на учебу и работу. Губернатор пообещал, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Капремонт здания был выполнен в прошлом году. В ходе работ помещение почти полностью перестроили: заменили фасад, обновили кровлю, инженерные коммуникации, сделали перепланировку и добавили новые аудитории. Это позволит принять в новом учебном году больше студентов.

Также рабочие благоустроили территорию, оборудовали на ней спортивную площадку и зону отдыха.

Кроме того, в медколледже установили новое оборудование, тренажеры для отработки внутримышечных и внутривенных инъекций, навыков ухода за пациентами, сердечно-легочной реанимации.

По словам студента колледжа Максима Данилова, после капремонта появилось больше возможностей для обучения и практики, стало комфортнее.

«После окончания колледжа я планирую пойти работать в роддом, интересно будет попробовать, потому что мне очень нравится эта профессия. Но также я планирую получить высшее образование по той же специальности», — поделился планами студент.

В учебном заведении рассказали, что в прошлом году дипломы получили 83 специалиста, 69 из которых устроились на работу в подмосковные больницы.

Медицинские образовательные учреждения решают важную задачу нацпроекта «Здравоохранение» по обеспечению больниц и поликлиник квалифицированными специалистами, отметили в пресс-службе регионального правительства.