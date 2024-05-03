Собаководам рассказали, чем нельзя угощать питомца на Пасху

Пасхальными лакомствами, такими как куличи, пасха и шоколад не стоит делиться со своей собакой, поскольку содержащиеся в них ингредиенты могут навредить здоровью питомца. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Некоторые собаководы могут разделить эти угощения с питомцем, но делать этого не стоит. <...> Изюм и шоколад противопоказаны любимцам, а творожные изделия могут вызвать проблемы с ЖКТ. Будьте внимательны за праздничным столом и угощайте любимца только разрешенными лакомствами», — сказал кинолог.

В праздничный день он посоветовал побаловать питомца птицей, мясом, субпродуктами или кормом, приобретенным в специализированном магазине.

До этого Голубев отмечал, что от качества пищи напрямую зависит состояние здоровья и продолжительность жизни питомца. Он посоветовал исключить из рациона собаки сырую свинину, так как она может быть источником опасного вируса Ауески. Также, по его словам, не стоит давать животному трубчатые кости птиц, причем как сырые, так и вареные.

Если собака ежедневно употребляет крупы, кислотность ее желудка со временем изменится, в результате чего организм животного не сможет полноценно усваивать мясную составляющую рациона, добавил эксперт.

Ранее кинолог перечислил главные ошибки в дрессировке собак.