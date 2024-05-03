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Россиянам рассказали, как без потрясений вернуться к работе после праздников

Психолог Кардиакос: возвращаться к работе после праздников стоит поэтапно

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Возвращаться в привычный режим после майских праздников стоит поэтапно. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала клинический психолог Анастасия Кардиакос. По ее словам, втягиваться в работу с незавершенных дел легче, чем начинать что-то новое.

«Самый первый день должен состоять из трех ступенек: закончить незавершенное, перебрать текущее и посмотреть в будущее. Посмотреть в будущее — это написать небольшие тезисы, планы. Составить список дел в первый рабочий день — это лучшее, что вы можете сделать, то есть это будет таким хвостиком следующего дня», — сказала Кардиакос.

Также она посоветовала полноценно питаться и соблюдать режим сна.

Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев до этого предупредил, что количество обращений россиян в больницу из-за злоупотребления алкоголем во время майских праздников резко увеличивается. Пик алкогольных психозов, по его словам, приходится на середину месяца.

Ранее врачи перечислили заболевания, которые обостряются после майских праздников.

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