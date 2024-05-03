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«Апрель вместо мая»: синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам

Синоптик Шувалов: ближайшие дни в Москве и Подмосковье будут холодными

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Похолодание в Московском регионе обусловлено ультраполярным арктическим вторжением. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Такое впечатление, что апрель с маем махнулись местами. В апреле нас преследовала июньская погода, а тут все рухнуло. Теперь мы имеем по той температуре, которая у нас за окном, начало апреля. Рассчитывать на то, что похолодание быстро закончится, увы, не приходится», — сказал Шувалов.

В ночь на субботу, по его словам, возможны заморозки. Днем воздух прогреется до 11-13 °C. Осадков не ожидается. В воскресенье возможен дождь. Температура воздуха — 12-14 °C, заключил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд до этого сообщил, что 9 мая в столице ожидается мокрый снег. В первые десять дней месяца, по его словам, в Москву будет переходить холодный воздух с севера, предупредил синоптик.

Накануне метеорологи предупредили, что к Москве приближается циклон с Баренцева моря, который принесет с собой похолодание. На ближайшее время прогнозируется ненастная, дождливая и прохладная погода.

Ранее москвичам рассказали о самой холодной майской ночи.

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