Россиянам рассказали, какие фильмы стоит посмотреть в мае

Проект «Сноб» представил подборку кинокартин, которые стоит посмотреть этой весной.

В списке продолжение франшизы «Майор Гром: Игра» о российском супергерое комиксов Игоре Константиновиче Громе (Тихон Жизневский), охраняющем Санкт-Петербург от козней преступников.

Также в мае зрители увидят работу корейского режиссера Хона Сан-су «Нужды путешественника». Француженка Ирис приехала в Южную Корею, потратила все накопления, и чтобы заработать стала преподавать язык. Она быстро придумала свою методику, согласно которой ученики говорят о своих чувствах на французском.

Среди фестивальных хитов — детективный триллер «Реальная история Уиннер». Картина основана на деле Реалити Уиннер, обвиненной в передаче секретных документов, касающихся выборов президента США 2016 года.

Полный список майских кинокартин и их подробное описание — в материале проекта.

В Минкульте РФ до этого определили, каких фильмов не хватает россиянам. Как сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Дмитрий Давиденко, приоритетные темы: семья, дети, их защита и поддержка, а также сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей.

По его словам, уже второй год перед питчингами минкультуры совместно с Союзом кинематографистов проводят лабораторию для сценаристов, чтобы помочь создавать интересное кино, которое также несет воспитательную функцию.

Ранее родителям объяснили, как смотреть фильмы о войне с детьми.