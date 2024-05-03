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Российских пенсионеров предупредили об активизации мошенников в мае

Эксперт по безопасности Власов: мошенники могут обманывать россиян с выплатами

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Александр Кряжев/РИА Новости

В мае в связи с предоставлением пенсионерам дополнительных выплат в России может активизироваться деятельность мошенников, которые будут сообщать пожилым о положенной выплате и просить совершить определенные действия для получения средств. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

«Мошенники могут попросить назвать номер карты, код из СМС. Якобы чтобы подтвердить, что пластик ваш и деньги нужно отправить именно туда. В результате они перехватывают управление картой и снимают оттуда средства. Также аферисты могут звонить и сообщать, что вам положена выплата, но надо заплатить подоходный налог», — предупредил эксперт.

По его словам, в случае получения такого звонка стоит сразу же прекратить разговор. Власов призвал доверять только той информации, которая поступает из официальных источников. Для проверки данных о выплатах можно обратиться в органы социальной защиты, совет ветеранов или Социальный фонд, заключил он.

3 мая доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории пенсионеров, имеющие отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты. Она подчеркнула, что с 2019 году россияне, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ, ежегодно получают по 10 тыс. рублей.

Ранее эксперт раскрыл самые распространенные виды мошенничества в майские праздники.

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