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Диетолог перечислила супы, которые опасно есть людям старше 60 лет

Диетолог Соломатина: наваристые бульоны опасно есть людям старше 60 лет

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Shutterstock

Пожилым людям не стоит есть наваристые бульоны, потому что они могут спровоцировать повышение холестерина, накопление атеросклеротических бляшек, а также повысить риск развития инсульта и инфаркта. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Людям старше 60 лет не рекомендуется есть суп с потрохами. Они содержат огромное количество холестерина. Его в субпродуктах значительно больше, даже чем в жирном куске мяса», — добавила эксперт.

Кроме того, она советует им отказаться от горохового, фасолевого, грибного и молочного супа, потому что они трудно перевариваются и могут вызвать брожение. Рисовый суп может повысить уровень глюкозы в крови, предупредила врач.

«В солянку кладут смесь из различных мясных ингредиентов: колбасу и мясо. Это достаточно сложно для переваривания. Даже не каждый здоровый человек это сможет переварить, а пожилой — тем более», — заключила Соломатина.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук и автор книг о правильном питании Марина Копытько до этого говорила, что крепкие наваристые бульоны не рекомендуется есть каждый день, потому что они увеличат нагрузку на пищеварительную систему и могут привести к дисбалансу в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Ранее врач объяснил, как правильно готовить полезный мясной бульон для детей.

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