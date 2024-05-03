Врач оценил, можно ли пить кефир перед сном

Кефир можно пить перед сном, потому что он не будет нагружать желудочно-кишечный тракт. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он уточнил, что данный напиток достаточно легко усваивается организмом, при этом в нем содержатся белки, жиры и углеводы. При этом в нем отсутствует клетчатка, поэтому кефир не заставляет желудок и кишечник сильно работать.

«Ночью желудочно-кишечному тракту тоже нужно отдыхать. Поэтому кефир перед сном пить разрешено. <...> Напрямую на сон кефир влиять, конечно, не будет. Но он будет влиять опосредованно. То есть если человек сильно голоден и из-за этого не может заснуть, в таком случае кисломолочный напиток притупит неприятное чувство. И человек сможет уснуть», - отметил Арзамасцев.

Врач также порекомендовал отдавать предпочтение однопроцентному кефиру, потому что в таком продукте содержится меньше жира и калорий.

Доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета, диетолог Андрей Бобровский до этого говорил, что пожилым людям и детям нужно пить кефир хотя бы три-четыре раза в неделю, чтобы защититься от дефицита кальция.

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