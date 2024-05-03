Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач оценил, можно ли пить кефир перед сном

Врач Арзамасцев: кефир можно пить перед сном

close
100%
Shutterstock

Кефир можно пить перед сном, потому что он не будет нагружать желудочно-кишечный тракт. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он уточнил, что данный напиток достаточно легко усваивается организмом, при этом в нем содержатся белки, жиры и углеводы. При этом в нем отсутствует клетчатка, поэтому кефир не заставляет желудок и кишечник сильно работать.

«Ночью желудочно-кишечному тракту тоже нужно отдыхать. Поэтому кефир перед сном пить разрешено. <...> Напрямую на сон кефир влиять, конечно, не будет. Но он будет влиять опосредованно. То есть если человек сильно голоден и из-за этого не может заснуть, в таком случае кисломолочный напиток притупит неприятное чувство. И человек сможет уснуть», - отметил Арзамасцев.

Врач также порекомендовал отдавать предпочтение однопроцентному кефиру, потому что в таком продукте содержится меньше жира и калорий.

Доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета, диетолог Андрей Бобровский до этого говорил, что пожилым людям и детям нужно пить кефир хотя бы три-четыре раза в неделю, чтобы защититься от дефицита кальция.

Ранее были названы продукты, улучшающие настроение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами