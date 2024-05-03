Священник украл из церкви $40 тысяч, чтобы потратить их на онлайн-игры

В США пастор украл из церкви $40 тысяч и потратил их на онлайн-игры, пишет CBS News. Теперь ему грозит тюремный срок.

Как пишут СМИ, Лоуренс Козак, бывший пастор в церкви Сент-Томас Мор в Питтстауне, совершил более 2000 транзакций, потратив церковные деньги на покупки внутри онлайн-игр. По данным полиции, речь идет о $40 тысяч долларах, снятых с кредитной карты, принадлежащей приходу.

Впоследствии Лоуренсу было предъявлено обвинение в краже. Позже стало известно, что Козак возместил $8000. Кроме того, он заявил, что раскаивается в содеянном.

«Мне очень жаль, что я совершил эту ошибку, которая стала для вас источником стресса», — прокомментировал мужчина.

Лоуренса выпустили из-под стражи после внесения залога, но теперь ему грозит тюрьма, если его признают виновным.

Ранее в США осудили пастора, погасившего свои игорные долги за счет пожертвований церкви.