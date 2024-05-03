Россиянам объяснили, как безопасно покрасить яйца на Пасху

Россиянам, которые хотят покрасить яйца на Пасху с помощью красителей, следует быть осторожными, потому что это может нанести вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, ссылаясь на слова кандидата технических наук Светланы Габелко, передает Сиб.фм.

Эксперт объяснила, что в стандартных красителях для покраски яиц присутствует вещество азокраситель, которое считается умеренно опасным.

Чтобы красители не попали в организм человека, Габелко рекомендует предварительно согреть яйца до комнатной температуры. После этого их нужно положить на дно кастрюли в один слой и варить при слабом кипении в подсоленной воде. При этом они должны быть полностью погружены в воду, заключила она.

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская до этого рассказала «Газете.Ru», что рецепты, в которых яйца окрашивают нетрадиционными способами при помощи фломастеров, гуаши, вина и прочих вещей, не предназначенных для этого, могут быть опасны для здоровья печени.

Ранее россияне ответили, чем красят яйца к Пасхе.