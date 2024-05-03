В Кемерове встали на защиту воспитательницы детсада, которая заклеивала детям рты скотчем

Жители Кемерова встали на защиту воспитательницы детского сада, которая, по словам некоторых родителей, заклеивала детям рот скотчем и била их. Об этом сообщает Сiбдепо.

«Никаких нареканий, ребенок ходит только к ней. Когда она уходит в отпуск или летом, мы не ходим в сад вообще. Сейчас воспитатель ушла на больничный, мы сидим дома. Что касается физического насилия, то никаких подобных действий замечено не было», — сообщила мать одной из воспитанниц детского сада.

По ее словам, родители не хотят увольнения педагога и готовы подписать коллективное письмо в адрес главы СК России Александра Бастрыкина, чтобы поддержать ее.

Источник издания также сообщил, что у воспитательницы после этого случая случился сердечный приступ, поэтому она находится дома на больничном. В пресс-службе Следственного управления СКР по Кузбассу сообщили, что в отношении женщины уже возбудили уголовное дело.

22 апреля правозащитник Никита Сорокин сообщил, что в Кемерове родители воспитанников одного из детских садов обратились в правоохранительные органы с жалобой на педагога, которая, по их мнению, жестоко обращается с их детьми. По словам юриста, речь идет о детском саде №5. Со слов детей, одна из воспитательниц привязывала скотчем им руки к ногам и голове, а также била их.

Ранее сообщалось, что в Щелково возбудили дело в отношении ударившего ребенка воспитателя.