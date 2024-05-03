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Частицы Вечного огня доставят в 41 регион России

Народный фронт доставит частицы Вечного огня в 14 стран и 41 регион России

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Пресс-служба Народного фронта

В Москве стартовала ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти», в рамках которой представители Народного фронта доставят частицы Вечного огня в 14 стран мира и 41 регион России, сообщает пресс-служба Народного фронта.

Частицы Вечного огня отправят участникам СВО на передовую, а также в страны Европы, Азии и Африки.

В новых регионах России от частиц Вечного огня зажгут огни памяти на мемориалах.

«Сегодняшняя акция – это знак преемственности между тем, что делали наши деды в годы Великой Отечественной войны и нашими ребятами, которые в окопах приближают нашу сегодняшнюю Победу», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Специалисты «Мосгаза» разработали уникальные лампы, в которые перенесут частицы Вечного огня, чтобы сохранить пламя.

«Я бы хотел, чтобы этот огонь разнесся не только по другим городам и странам, но и в каждый дом, в каждую семью. Чтобы люди почувствовали его, потрогали, и это пламя горело в их глазах», — рассказал доброволец СВО Александр Класич.

В акции «Огонь памяти» в Александровском саду приняли участие представители Народного фронта, Команды Путина, российские артисты и спортсмены.

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