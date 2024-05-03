Эксперт объяснил, что будет с айфонами в России из-за нехватки деталей для Apple

Айфоны собирают сотрудники китайской компании Foxconn – для этого там есть все необходимые мощности. В Китае производятся и детали для этого – как оригиналы, так и копии, поэтому их поставка в Россию не прекратится, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные коммуникации» Леонтий Букштейн.

Так он в беседе с 360.ru прокомментировал сообщения о дефиците в России оригинальных запчастей для Apple. По его мнению, с учетом того, что детали собираются в Китае, сегодня никто не гарантирует, что та или иная запчасть – это оригинал.

«Могут быть аналоги или копии, официально рекламируемые как комплектующие от производителя, – пояснил он. – Детали производят там же, где собирают устройства».

Комплектующие сегодня поставляются параллельным импортом, из-за чего они могут вырасти в цене в среднем на 20%, считает Букштейн.

Чтобы не нарваться на подделку, эксперт посоветовал ориентироваться на отзывы мастерских Apple, которые сегодня уже сложно подделать. При этом при походе в сервисный центр клиенты получают от сотрудников гарантию на ремонт и деталь сроком на полгода, добавил специалист.

Напомним, сообщалось, что на устройства Apple перестали ставить оригинальные комплектующие при ремонте. Представители индустрии говорят, что до последнего времени на складах Apple были остатки комплектующих, на которые и меняли «внутренности» смартфонов.

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