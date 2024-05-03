Фитнес-эксперт рассказал, при каких заболеваниях запрещены стандартные тренировки

Гипертония, проблемы с позвоночником и суставами являются противопоказаниями к стандартным тренировкам. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

Так, людям, у которых может повышаться давление, он советует с осторожностью подходить к интенсивным кардиотренировкам, в том числе, бегу, прыжкам и аэробным нагрузкам, а также к тренировкам в зале и единоборствам. При проблемах с позвоночником до момента, пока не закончится острая фаза, запрещены любые тренировки, кроме методик ЛФК под наблюдением специалиста, продолжил Каневский. В случае с больными суставами он рекомендует воздержаться от работы со свободными весами (штанги и гантели в тренажерном зале) и единоборств.

«Если вы при наличии определенных проблем со здоровьем приняли решения включить в свою жизнь умеренные физические нагрузки — это правильный и нужный шаг, так как именно физактивность является важной составляющей в решении проблем со здоровьем. Но важно эти нагрузки подобрать так, чтобы они были действительно полезными, а не усугубили состояние. Поэтому перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь со специалистом», — заключил эксперт.

Ученые из Университета Сфакса (Тунис) до этого обнаружили, что сочетание высокоинтенсивных аэробных тренировок и упражнений с отягощениями с периодическим голоданием помогает сбрасывать вес на 30% эффективнее.

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